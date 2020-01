La Llanera, la cursa per muntanya de la ciutat

El compte enrere per a la cinquena edició de la Llanera Trail ja ha començat. El pròxim diumenge, Sabadell tornarà a ser el punt d’inici i final de la marató i mitja marató per muntanya de la ciutat. Prop de 600 corredors –al tancament d’aquesta edició– seran a la línia de sortida ubicada a la plaça del Doctor Robert. “Ens agradaria arribar als 650 inscrits. Aquest any, hem notat un augment d’una setantena d’inscrits a la marató i això és el que et fa veure que les coses van una mica millor”, comentava amb modèstia David Fernández, membre de la UES i un dels organitzadors de la Llanera.

Cinc edicions que han permès consolidar una prova que any rere guanya adeptes d’arreu del territori, gràcies, en bona part, a la gran tasca desinteressada de voluntaris –més de 130– que posen el seu granet de sorra per convertir-la en referent en el món del trail. “Malauradament no podem competir amb altres curses que es fan al Montseny o amb empreses que tenen una estructura. Però sí que podem oferir tot el que el corredor pugui necessitar per gaudir de la cursa”.

Pel que fa al recorregut, i a diferència del que va succeir l’any passat on es va canviar substancialment el recorregut, enguany des de la UES s’aposta per mantenir la major part del traçat. “Podem dir que el 99% de la mitja marató serà el mateix recorregut i a la marató hi ha algunes variants al Puig de la Creu per fer-la menys corredora, més malparida, amb sorpreses mantenint el desnivell –+1450 metres–”, comentava amb un somriure.

A diferència de les quatre edicions anteriors, la del pròxim diumenge serà la primera que formarà part de la 1a Copa Vallesana de Trail. La Llanera Trail serà la segona prova d’un campionat de quatre proves, sent puntuables tres d’elles. L’altra gran novetat serà el premi Vèrtic. Una oportunitat perquè els corredors que no estiguin als primers llocs tinguin un al·licient afegit: “Serà un tram del recorregut amb inici i final camí del Puig de la Creu amb un desnivell de +200 metres on es premiarà el cinquè classificat tant en categoria masculina com femenina a través d’Strava”.