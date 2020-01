Hidalgo: “Ha estat el partit amb més exigència tàctica des que estic aquí”

Les declaracions del tècnic Antonio Hidalgo després de la gran victòria davant el Castelló al Nou Castàlia (0-1)

Sobre el partit: “Des que sóc entrenador del Centre d’Esports aquest partit ha estat el que més exigència tàctica m’ha demanat l’entrenador rival. A l’inici del partit ens hem trobat una línia de tres a la defensa que no ens esperàvem. Durant la setmana havíem treballat el dibuix que estaven fent i és cert que ens ha costat durant els primers 10 minuts del partit. Al camp hi havia molt de xivarri i era complicat poder comunicar-nos amb els jugadors. Afortunadament, però, hem aconseguit igualar aquesta disposició i ha arribat el gol que ens han anul·lat. Ha estat un partit molt i molt igualat amb escasses ocasions. A la segona meitat ells han tornat a canviar el sistema amb una defensa de 4 i ens hem hagut d’adaptar ràpidament a aquest canvi. Hem fet un partit molt seriós aconseguint una victòria molt important en un camp com aquest”.

Partit amb aire de playoff: “Queden molts punts per fer. A mi m’agrada escoltar les rodes de premsa dels rivals i fa unes quantes setmanes el tècnic Cano comentava les victòries l’apropen a la salvació. Queden 18 partits per endavant i ara ja hem de pensar amb l’At.Llevant. Un equip amb molts bons jugadors que ahir va empatar davant el Vila-real B”.

Peatge per a Edgar, Cuevas i Capó: “Sabíem que tard o d’hora acabaria passant. Hauríem volgut que això no passés amb tres jugadors de cop però ara ens toca analitzar i prendre decisions. Els que surtin, ho faran bé”.

Grego: “Tres punts molt importants”

El defensa arlequinat ha comentat que “l’equip ha fet les coses bé davant un equip molt complicat on hem pogut aconseguir tres punts molt importants”. Tot i donar un cop de puny sobre la taula, Grego Sierra manté els peus a terra assegurant que “hem de continuar en aquesta línia. Encara queda molt per endavant”.

Aleix Coch: “Hem aconseguir obrir una escletxa amb el Castelló”.

El golejador del partit, Aleix Coch ha posat de relleu la “importància de guanyar” davant un candidat a disputar el playoff per “obrir escletxa amb el Castelló”. Tanamteix, ha agrait al centenar d’aficionats desplaçats al Nou Castàlia per crear “una comunió entre jugadors i afició”.