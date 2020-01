Dinou minuts. És el que ha trigat el sabadellenc Jordi Ros a creuar el petit carrer dels Emprius (Covadonga) enmig de l’escalf que més d’un centenar de familiars, amics i veïns li han volgut transmetre després de sortir divendres de la presó madrilenya de Soto del Real en llibertat sota fiança.

Ros ha acudit a la convocatòria que havia fet aquest diumenge a les 13 h el grup de suport a les persones detingudes per la Guàrdia Civil el 23 de setembre passat en el marc de l’Operació Judes. Micròfon en mà, el sabadellenc ha explicat que “ens han fet mal, però hem aguantat perquè no hi havia set persones empresonades sinó tot un país”. Jordi Ros denuncia que Espanya és un estat “corrupte” on “la justícia, que no ho és, ho manega tot”; “és una inquisició”, ha dit, criticant també els jutges que executen les sentències.

El sabadellenc ha titllat de “covard” l’Estat i ha afegit que “si s’atreveixen que vinguin un per un, no 700, 800 o 1.000 contra set”. Jordi Ros portava una samarreta on es podia llegir ‘Jordi, absolució’, i també li han regalat una altra reivindicativa del referèndum de l’1 d’octubre. Per la seva part, alguns familiars, amics i veïns també han dirigit unes paraules a Jordi Ros en un acte que ha acabat amb un vermut popular. “L’alegria de saber que torneu a estar a casa és indescriptible”, s’ha dit, un missatge que resumeix l’ànim de la trobada.