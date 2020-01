Pertànyer a un club a l’època d’Internet

Moltes coses han canviat al llarg dels 70 anys de vida del Càmera Club Sabadell. “Abans, si volies accedir a la informació i aprendre tècniques, t’havies d’apuntar a un club”, explica Andreu Soler, president de l’entitat, que es va apuntar al club l’any 1975. “Però després, amb l’arribada d’Internet, tot va canviar”, afegeix.

Així s’entén que la massa social del club hagi anat a la baixa, en les darreres dues dècades. Tot i això, ara estan estabilitzats en un centenar de socis i sòcies, dels quals uns 40 són actius.

I és que, avui dia, les possibilitats de fer fotografies relativament atractives és més fàcil, gràcies a les noves tecnologies, filtres i editors d’imatge. “Ara bé, pot ser que tinguis una foto que es veu fantàstica en una pantalla, però quan la reveles en paper, veus que tampoc no valia tant la pena”, matisa el fotògraf.

Aquest canvi tecnològic té el seu màxim exponent a la butxaca de qualsevol persona: el lloc on es guarda l’smartphone, que té per se una càmera fotogràfica cada cop de més qualitat. I això també ha implicat que desmotivi la necessitat de participar en accions col·lectives, com per exemple els clubs.

Però n’hi ha prou amb fer una volta pel Casal Pere Quart per veure que sí que hi ha afició. A més, tot i que és una entitat històricament més masculinitzada, ara són bastantes les dones que hi participen. Igualment, alguns estudiants de fotografia s’han apuntat darrerament al club i fan ús, també, de l’estudi fotogràfic que té l’entitat al seu local de l’Acadèmia Catòlica.

La mostra de les fotografies participants en el LXII Concurs Classificador es va inaugurar dissabte i romandrà oberta fins al 26 de gener. Els guanyadors del 2019 han estat Daniel Graell, a la millor col·lecció; així com Joan Burgada, a la millor fotografia.