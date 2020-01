“Que et toqui la loteria és una injecció de vida”

PILAR ARMENGOL | MARTA ORDÓÑEZ

Sigui el sorteig de Nadal, la Grossa de Cap d’Any o un dècim qualsevol de la Loteria Nacional, el premi sempre és una glopada d’aire fresc per als guanyadors. Aquells a qui no els ha tocat mai no saben com reaccionarien si el seu compte corrent s’engreixés més de 100.000 euros de la nit al dia. La Susana ho descriu com una “injecció de vida”. Ella és una de les afortunades que tenen un dècim del 91837, el número que va deixar dissabte 1,3 milions d’euros a l’administració número 10 de Can Rull, que equival a 130.000 euros per dècim.

La sabadellenca és una de les que utilitzaran aquest premi per “tapar foradets”, i és que els diners arriben a casa d’aquesta família en el moment més oportú: fa deu dies que la Susana es va quedar a l’atur, “amb una mà al davant i l’altra al darrere”. Després de setze anys treballant a la seva empresa, van acomiadar 164 treballadors el 3 de gener amb una indemnització “irrisòria”, lamenta. “Em preguntava com m’ho faria per pagar els vint anys d’hipoteca que em queden. Aquest premi em demostra que, quan una porta es tanca, s’obre una finestra”, explica exaltada.

Fa anys que el marit de la Susana juga a aquest número setmanalment. L’any 2014, la combinació 91837 ja va ser premiada amb 1,3 milions a la sèrie o, 130.000 euros per dècim, però precisament aquella setmana no l’havia comprat. “Hi jugàvem esporàdicament i aleshores vam decidir fer-ho sempre, tant si plou com si neva”, explica. D’aquesta manera, fidel a la seva intuïció, la família va continuar jugant-hi. “Ha arribat just quan havia de fer-ho”, pensa la Susana, confiant en el destí. Sigui com sigui, ja pot dormir ben tranquil·la: s’ha estalviat vint anys d’equacions trigonomètriques per calcular com arribar a final de mes.

Un local amb sort

Dilluns tot era alegria i bon humor a l’administració que ha repartit el premi. Haver donat aquest número –just després que el sorteig de Nadal i Reis no deixés cap premi a la ciutat– ha estat com una pluja esperada, en aquest cas, de milers d’euros. El més curiós és que el 29 de novembre del 2014 el premi també el va repartir aquesta mateixa administració. La dependenta, Ramona Rubió, assegura que “som una administració amb molta sort”, i no tan sols per aquest recent premi: han repartit premis de la Bonoloto, la Primitiva i altres dècims de loteria. “El primer premi va ser el 2003 i ja no hem parat”, diu exultant.

Mentrestant, dilluns alguns clients esperaven el seu torn per comprar el dècim de la setmana o apostar a altres sorteigs. Ningú portava el dècim premiat. La majoria d’usuaris de la Loteria Nacional, però, reconeixien que compren el mateix durant anys. El Tomàs explicava que fa més de quaranta anys que juga al mateix número, fins al punt que ja ha perdut la memòria de com va començar. “Era molt jove quan vaig comprar-lo per primera vegada i ja m’ha tocat dos cops”, va recordar. Però no pas el mateix número. Tot i això segueix adquirint-lo amb esperança. El Cristóbal és un jove de Terrassa que treballa a prop d’aquesta administració i juga a la Bonoloto. Compra sempre el mateix número de la loteria però tampoc ha estat agraciat aquest cop.

El número premiat en el sorteig d’hivern ha beneficiat exclusivament els clients abonats al mateix número: un bar del barri i particulars. La fidelitat els ha premiat. L’administració ha repartit cent dècims del número 91837 i un premi especial de la fracció 10a de la sèrie 4a, amb quinze milions d’euros.

El que va caure dissabte passat a Sabadell és el premi més important que s’ha repartit a la ciutat durant aquestes festes nadalenques, després que ni les rifes de Nadal ni Reis repartissin sort entre els sabadellencs. L’únic que es va poder celebrar va ser un cinquè premi de la Grossa de Cap d’Any de 65.000 euros a la sèrie que va repartir la Papereria Rutés, del barri de la Creu de Barberà.