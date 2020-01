Cremen dos contenidors a Sabadell

Les darreres hores ens han deixat dos nous episodis de crema de contenidors. El primer va passar a les 09.36 h de dilluns, a l’alçada del número 497 de la Ronda Europa, on es va originar un incendi a un contenidor de reciclatge. Hi va intervenir una dotació dels bombers, que va apagar el foc, i una unitat de la Policia Municipal.

L’altre foc es va produir a les 22.05 h de dilluns mateix, al carrer Comèdies amb el carrer Font Nova. En aquest cas, l’incendi va afectar un contenidor de reciclatge de paper i cartró per causes desconegudes. Hi va intervenir una unitat dels bombers i una unitat de la Policia Municipal.