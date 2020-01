L’Ajuntament de Sabadell ja ha començat a canviar els grans testos dels arbres que hi ha al passeig de la Plaça Major, al Centre de Sabadell, per uns de més grossos. L’objectiu, especifiquen en un comunicat, és que els exemplars que ara hi ha plantats puguin viure amb més terra i, per tant, en millors condicions.

De l’actuació, que tindrà lloc entre aquest dimarts 14 i el dijous 16 de gener, entre les 8 del matí i les 17 h de la tarda, la farà Ambitec – Sorigué, que és l’empresa que s’encarrega del manteniment d’aquests exemplars arboris. És possible que mentre es faci aquest canvi es produeixi alguna lleugera afectació de trànsit al Passeig.