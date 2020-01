Neix una associació per promoure la sororitat empresarial a Sabadell

Promoure i donar visibilitat a la dona emprenedora de Sabadell i del Vallès Occidental. Aquesta és la missió de l’associació Emprenedores Teixint Sabadell, que s’acaba de constituir. En definitiva, es vol fomentar la sororitat empresarial. L’estrena oficial de l’entitat –que ja va fer un acte el juliol– serà el 23 de gener amb el I Networking, una trobada en què es pretén aplegar sòcies que vulguin compartir, aprendre, conèixer i fer xarxa entre elles.

En els estatuts de l’associació s’indica que el seu objectiu és “fer xarxa entre les dones emprenedores per tal de generar oportunitats de negoci, oferir formació, fer networking i donar-nos visibilitat i suport mutu”. La presidenta d’Emprenedores Teixint Sabadell, Paloma Arenós, ho argumenta: “Volem dones amb empresa o sense però amb un esperit emprenedor, amb ganes de transformar i aportar coses per al seu negoci, i per a la ciutat, que està una mica adormida”. Tanmateix, aquesta xarxa no neix amb la intenció de fer competència a cap altra entitat empresarial. “Volem sumar”, subratlla Arenós.

Per facilitar-ne l’organització, l’associació està distribuïda en diferents comissions de treball –Economia, Comunicació, Formació, Organització d’esdeveniments, Relacions externes i d’altres que es vulguin crear–. Les associades poden formar-hi part i aportar el seu coneixement. A més, s’organitzaran sessions formatives en què expertes parlaran de diferents temàtiques empresarials. En totes les activitats hi haurà un espai d’acollida per a nadons i per a nens i nenes fins als 5 anys. “Moltes vegades no pots anar a reunions o sessions de networking perquè estàs amb el teu nadó”, ha indicat Aida Gallego, vocal de l’entitat, que ha afegit que “això ha de ser una oportunitat, no una dificultat”.

La junta directiva d’Emprenedores Teixint Sabadell està formada per vuit membres fundadores: Paloma Arenós, presidenta; Jovita Ponce, secretària; Marta Garcia, vocal; Eva Garcia, vocal; Aida Gallego, vocal; Sandra Puig, vocal; Mercè Torras, vocal; i Alèxia Griera, tresorera.

Dones amb talent

L’origen d’aquesta iniciativa es troba el juny del 2018, quan es va organitzar una reunió per conèixer com funcionava la Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat. Amb aquest punt de partida, han treballat durant un any i mig perquè Emprenedores Teixint Sabadell tingui una identitat pròpia més enllà dels models com el de Sant Cugat o Sant Quirze. “Aquí hi ha dones amb molt talent, però estan molt soles, i nosaltres funcionem de forma circular”, conclou Arenós.