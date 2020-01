El programa “Al cotxe!” gravat a Sabadell, avui a TV3

Un dels programes estrella de TV3 és Al cotxe!, l’espai presentat per Eloi Vila en què fa de taxista i duu una cara coneguda d’un punt a un altre. Dimecres passat el vehicle va fer parada a Sabadell, però no per recollir cap famós, sinó per utilitzar la ciutat i els seus habitants com a banc de proves per al nou format que s’incorporarà amb l’estrena, aquest dimecres, de la nova temporada.

Vila i el seu equip van ser al Racó del Campanar, amb les seves vuit càmeres esportives instal·lades a l’interior del vehicle i al sostre. “És habitual que la gent, quan ens veu, fa sonar el clàxon, ens saluda i mira qui portem, i hem cregut que, per què no, podíem fer que precisament els ciutadans que cada dia ens veuen pel carrer siguin també protagonistes”, va explicar Vila en declaracions al Diari de Sabadell.

Amb el cotxe aturat, van ser moltes les persones que es van apropar per saludar Vila i preguntar què hi feia a Sabadell, que a qui recollia. Ell mateix els convidava a pujar al cotxe. “Volem que entrin i xerrem, que ens expliquin el que vulguin, no seran entrevistes llargues, sinó converses amb allò que ens digui la gent”, assegurava.

La previsió és que darrera de cada programa s’emetin els testimonis dels ciutadans, mentre surtin els crèdits. “Fins ara emetem les proves, jo canto les alineacions de partits de futbol per fer quadrar imatge i so, i és el que posem al final”, explica. Avui ho veurem, a partir de les 23.35 h.