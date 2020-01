Que tremoli l’escenari del Belles Arts

Al bell mig de Sabadell, en els budells que conformen la galeria de sales i plantes de l’Acadèmia de Belles Arts, s’hi troba un preciós, petit i antic auditori.

No es veu des del carrer i no té activitat setmanal. Però està pitant l’accelerador. A banda del molt consolidat cicle de música clàssica i altres iniciatives esporàdiques, s’hi ajunten des de fa poc temps el cicle Sonen i les funcions de la companyia teatral de la mateixa Acadèmia.

“Volíem proposar una obertura de públic, arribar a gent diferent”, explicar Enric Company, promotor del cicle, juntament amb Josep Maria Llongueres. “No és que es faci rock juvenil, però sí serà un públic més proper als 35 i 40 anys”, explica. L’any passat van comptar amb l’actuació, entre d’altres, de la banda sabadellenca Tancat per defunció.

De fet, el proper 31 de gener arrenca el primer dels sis concerts que composen el Sonen, de la mà d’Inuk. Després serà el torn d’Oest Trip (28 de febrer), Albert Freixas (27 de març), Blues Captain (24 d’abril) i Joan Masdéu (29 de maig). El concert de cloenda arriba abans de l’estiu, amb l’actuació del propi Llongue, acompanyat de piano, baix i algunes veus.

A més a més, entre el més de maig i juny arribarà l’estrena de Tot assajant un clàssic, basada en La venganza de Don Mendo i interpretada per la compania del Belles Arts, de la que Enric Company n’és director. “Explica, precisament, com es prepara una obra teatral”, diu, en el que serà la sisena obra que adapten d’ençà que es va fundar la companyia l’any 2017.

Company, a més a més, avança que un dels repte de 2020 és “fomentar que cada més hi hagi teatre, al Belles Arts, obrint le sportes a tothom que vulgui assajar aquí”. I és que no tothom té espai per assjar i alguns grups ho fan a garatges i tot, indica.