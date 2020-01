La Generalitat fa servir una imatge de Sabadell per assegurar que la qualitat de l’aire a Tarragona és bona després de l’explosió

La xarxa s’ha revoltat aquest dimecres després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha publicat una fotografia al seu compte a Twitter per garantir que s’estan prenent les mesures corresponents per assegurar-se que la qualitat de l’aire és bona a Tarragona després de l’explosió d’aquest dimarts. El problema rau en què la imatge que utilitza en la piulada per explicar-ho no és de Tarragona, ni tan sols de Reus: concretament és de la Gran Via de Sabadell.

Des de @territoricat estem fent el seguiment de la qualitat de l’aire del #CampdeTarragona i els valors detectats estan dins la normalitat, similars als de la resta de dies. pic.twitter.com/U0LBG3g4ob — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) January 15, 2020

“Des de Territori estem fent un seguiment de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona i els valors detectats estan dins de la normalitat, similars als de la resta de dies”, ha piulat Calvet. La imatge que acompanya el text, però, és la de l’estació que la Generalitat utilitza per mesurar l’aire a la capital vallesana. I és fàcilment identificable, perquè compta amb l’escut de la ciutat.

Com a conseqüència, han estat diversos els usuaris que han retret al conseller la utilització d’aquesta imatge.

La falta de dignitat, l’evident expressió que @Esquerra_ERC i @JuntsXCat només són al @govern per enriquir-se, i el poc respecte que tenen pels catalans es demostra en aquest tuit: l’imatge és de Sabadell, com posa a la foto. Ja n’hi ha prou! Fora! #Dimissió — Max ProuProcessisme ACAB 🇵🇸 (@flowersigh) January 15, 2020

Estem fins als collons que ens preneu per tontos. La foto és de Sabadell i l’aire de Tarragona és irrespirable. — Raquel 🎗 (@_raquelpm_) January 15, 2020

Quina zona de Tarragona és? Jo la desconec. — Txec🔻 (@Cyclingroures) January 15, 2020

De Tarragona a Sabadell hay unos 100 km… dificil que lo mida — Javi (@_Javitus_) January 15, 2020

jajaj pero si esto es la gran via que disee — char 🌿 (@charliebsss) January 15, 2020

La foto es del puente 8 de la Gran Vía

SABADELL — Pilar🍊🎀 ¡ He vuelto !💃 (@Pilarburbruja1) January 15, 2020

Desde Sabadell??? — Eudald Gavà. (@EudaldGava) January 15, 2020

Amb tot, ja són dues les persones mortes en l’accident químic de Tarragona d’aquest dimarts a la tarda.

L'explosió a la Petroquímica vista des del Centre Comercial de Les Gavarres (Tarragona) pic.twitter.com/ZSFqPbM67i — Marq Martí 🔥 (@MarqMarti) January 14, 2020