Condueix drogat i sense punts a la Creu de Barberà

La Policia Municipal va denunciar un conductor per conduir no només sense punts en el carnet, sinó també drogat. Els fets van passar a les 23.10 h al carrer Clemència Isaura, on una unitat de la policia va aturar un vehicle.

En fer les comprovacions corresponents van trobar-se amb què el conductor, un home de 49 anys, conduïa amb pèrdua de vigència del permís de conduir per pèrdua total de punts. Els agents actuants van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per aquest motiu.

A banda, van fer la prova de drogotest al conductor, que va donar positiu en cocaïna i benzodiazepina. Els agents també el van cenunciar per conduir havent ingerit drogues o substàncies estupefaents. Com és evident, es va immobilitzar el turisme.