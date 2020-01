La Crida denuncia “irregularitats” en la gestió d’Smatsa i “desídia” del Govern

La primera sessió de la comissió de l’Ajuntament sobre Smatsa va evidenciar “la magnitud de les irregularitats”, segons denuncia la Crida. La sessió realitzada amb representants de l’oposició “va constatar els efectes de l’estratègia judicial de l’empresa com a tàctica dilatòria“. La Crida considera que l’empresa manté la seva pròpia interpretació del contracte de recollida i tractament de residus.

La Crida ha reaccionat a la primera sessió sobre la situació del contracte de residus, en què es va fer un repàs dels aspectes judicialitzats per tal de dirimir els diferents contenciosos que ha presentat l’empresa contra l’Ajuntament. La formació anticapitalista valora positivament la “solvència” de les compareixences del personal tècnic municipal “atesa la feina feta durant el darrer mandat”.

“Ens preocupa la desídia en la fiscalització per part del govern, la dilació en aspectes específics – implantació dels mauis -, però també en el seu conjunt sobre com s’afronta aquest problema per part d’aquest govern PSC-Podemos”, exposa la Crida, pel que fa als pagaments de l’Ajuntament amb l’empresa i al control del contracte.