L’Ajuntament de Sabadell s’ha sumat als dia de dol que s’ha decretat per l’accident químic de dimarts a Tarragona, on hi van morir un total de tres persones. Dues d’elles eren treballadors de la fàbrica, situada a la Canonja, i la tercera era un home que vivia a Torreforta, que va morir per l’impacte d’una planxa que formava part de la coberta del recinte que va explotar.

La Generalitat va decretat dos dies de dol per ahir i avui, però el fet de convocar-los a la tarda va fer que molts consistoris ho fessin directament avui. Per aquest motiu, les banderes de l’Ajuntament onegen a mig pal, un fet que cada dijous es repeteix a la capital vallesana.