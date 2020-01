La vida al camp torna al centre de Sabadell

La vida al camp tornarà a ser protagonista dels carrers de Sabadell aquest divendres, on carruatges i cavalls seran els amos i senyors de la ciutat. Les colles Vella i Nova de Sant Antoni Abat són les encarregades d’organitzar la Passada, colofó dels actes per commemorar la diada que tradicionalment marca el despertar de la natura després del solstici d’hivern.

Els actes arrencaran ben d’hora, amb les comitives desplaçant-se a casa dels abanderats. En aquesta ocasió, tant l’abanderat gran com el petit de la Colla Vella han recaigut en la família Bellart, mentre que la colla Vella ha escollit Sara Sampedro per dur la bandera gran i Biel Benítez per a la petita.

“És tradició fer l’esmorzar típic dels carreters, amb mongetes i botifarra”, explica el president de la Colla Nova, Joaquim López. Els carruatges travessaran la ciutat per vies com la carretera de Barcelona, motiu pel qual es poden generar certes complicacions en el trànsit al matí.

A les 10 h, l’activitat se centrarà a la plaça del Taulí, on es beneiran els animals: “Com a novetat, aquest any es faran dues voltes a la plaça”, explica la flamant presidenta de la Colla Vella, Sílvia Casajoana. Ja a les 11 h, la Colla Nova es desplaçarà a l’església de la Puríssima per celebrar la missa solemne, activitat que la Colla Vella durà a terme a Sant Fèlix. En aquest punt es repartirà el pa beneït, que els propietaris d’animals tenen com a costum donar a les seves mascotes en cas que no hagin pogut desplaçar-les a la benedicció.

Els carruatges tornaran a sortir al carrer a les 17 h. Una novetat d’enguany és que l’organització podrà deixar els camions de transport dels animals al pàrquing de terra de l’Eix Macià. Un cop a l’avinguda, d’on sortirà el seguici, es procedirà a identificar cavalls i carruatges, seguint la normativa vigent. La comitiva resseguirà els carrers principals de la Creu Alta i el Centre fins a la Gran Via, per tornar a pujar per la Rambla fins a posar punt final al traçat al passeig Manresa, al Centre.

Dues de les novetats principals de la jornada van associades a l’hotel Urpí, que tornarà a centrar part de l’activitat festiva. Divendres mateix al migdia la Colla Sabadell oferirà una exhibició de sardanes en un vermut que organitza la Colla Vella, amb entrada gratuïta per a tothom. Ja al vespre, la mateixa colla celebrarà per primer cop en anys un ball de fi de festa. Feia temps que es volia recuperar aquesta activitat, però el fet que l’endemà fos laborable feia caure, any rere any, la proposta. Aquest cop, però, la cita és en divendres, dia idoni perquè ningú tingui pressa per anar a dormir aviat.

Dissabte, la Colla Nova organitzarà un sopar de germanor, també a l’Urpí, amb un ball de fi de festa obert a tothom, encara que no hagi participat en l’àpat.

La nova presidència

Després que la Colla Nova renovés la presidència l’any passat escollint Joaquim López, Sílvia Casajoana s’estrenarà en uns Tres Tombs al capdavant de la Colla Vella, sent la primera dona que assumeix el càrrec en 149 anys d’història de l’entitat. El besavi, l’avi i el pare ja havien estat membres de l’entitat, i el juny es va acordar que assumís el càrrec.