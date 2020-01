La Unitat del Son del Taulí, reacreditada com a Unitat Multidisciplinària d’Alta Complexitat

El Comitè d’Acreditació de la ‘Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica’ (SEPAR) ha reacreditat recentment a la Unitat del Son del Parc Taulí com a Unitat Multidisciplinària d’Alta Complexitat amb nivell d’execel·lència. Aquesta acreditació és el reconeixement del compliment del estàndards de qualitat establerts per la pròpia SEPAR.

La unitat compta amb aquest reconeixement des del 2011, té una validesa de quatre anys, i el 2014, com aquest 2019, també va aconseguir revalidar-lo. Està coordinada pel Servei de Pneumologia i en formen part els serveis de Neurologia, Pediatria, Psiquiatria, Cirurgia Maxil·lofacial i Otorinolaringologia. D’altra banda, les doctores M. J. Masdeu i Laura Vigil, del Servei de Pneumologia, i la doctora Gemma Sansa del Servei de Neurologia, estan acreditades des del 2012 pel ‘Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño’ com a metgesses expertes en Medicina del Son.

Laboratori

Cada any es fan 1600 estudis del son. La Unitat disposa d’un laboratori on es poden fer cada dia fins a tres estudis del son simultanis (dues polisommnografies convencionals i una simplificada) vigilats per un tècnic durant tota la nit. A la unitat es disposa d’equipament tecnològic avançat per a l’estudi de tot tipus de trastorns del son. Des de juny de 2006 també es fan estudis del son a domicili, fet que permet optimitzar els recursos de la unitat.