El Diari de Sabadell consolida el seu lideratge també a Internet

Líders ‘online’. L’edició digital del Diari de Sabadell, www.diaridesabadell.com, s’ha consolidat durant 2019 com el mitjà digital líder a la ciutat i, després de quatre mesos de lideratge ininterromput de l’internet local, tanca l’any amb un 59,7% més d’audiència que el segon mitjà més llegit de la ciutat, iSabadell, convertint-se en la principal font d’informació dels sabadellencs a Internet, segons les dades d’OJD Interactiva, entitat que audita i publica les audiències dels mitjans digitals, i que a Sabadell només audita el Diari de Sabadell i iSabadell, mitjà associat al grup TotMèdia, amb seu a Sant Cugat.

L’actual edició digital del Diari de Sabadell va iniciar el seu camí a l’estiu del 2018 i amb només un any d’activitat s’ha posicionat com la primera elecció dels sabadellencs a l’hora d’informar-se online: aquest últim mes de setembre de 2019 (sense OJD), Diaridesabadell.com va obtenir 113.278 usuaris únics, per 93.836 del segon mitjà local. Ja amb xifres auditades per OJD, el mes d’octubre Diari de Sabadell va obtenir 123.109 usuaris únics, contra 100.386 del segon digital; el novembre, 81.767 contra 76.509; i el mes de desembre va tancar l’any amb 93.608 usuaris únics, un 59,7% més que l’altre mitjà local auditat, amb 58.583 usuaris.

Aquests resultats són el fruit d’un gran esforç de la redacció per adoptar una organització digital first, que va començar a prendre cos a finals d’abril de 2019 i va agafar impuls amb la incorporació d’Albert Segura, ex-coordinador de Naciodigital a Sabadell, per fer equip amb Aleix Pujadas, i juntament amb la resta de la redacció, enfocar els esforços a “retransmetre la ciutat” des de l’edició digital.

El Diari de Sabadell es consolida com el gran grup de comunicació local, amb 27.598 lectors diaris de l’edició en paper (Infortecnica) i més de 6.000 usuaris únics diaris aInternet (OJD), i amb productes innovadors com el newsletter Bon dia, Sabadell, la revista Paper de Ceba, i el recent estrenat canal de difusió a Telegram, als que caldrà incloure els nous productes informatius que es llançaran durant 2020.