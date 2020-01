Un incendi deixa al desobert una plantació de marihuana a Sabadell

Sorpresa a Sabadell arran d’un incendi. Com a conseqüència del foc, va quedar al descobert una plantació de marihuana amb 192 exemplars, concretament al barri de Poblenou.

Els fets van passar a les 14.20 h, al carrer Fontcalda, quan es va declarar l’incendi per causes que es desconeixen. Tres persones que es trobaven a l’interior de l’habitatge van requerir l’assistència d’una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per intoxicació lleu de fum.

La sorpresa va arribar quan es va inspeccionar l’immoble. Els agents de policia desplaçats al lloc van localitzar una plantació de marihuana en una de les seves dependències, amb 192 exemplars i diferent material destinat al seu cultiu i es van instruir les

corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la salut pública per “executar actes destinats al cultiu de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques”.

A més de l’ambulància del SEM, van intervenir-hi tres dotacions dels bombers i tres unitats de la Policia Municipal.