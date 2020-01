Una seixantena d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) han dissenyat una vintena de projectes per transformar Badia del Vallès de forma “progressiva, viable i econòmica”. Entre les temàtiques que aborden aquestes propostes destaquen una per reciclar l’amiant que s’ha de retirar de la població, una per convertir les mitgeres dels blocs en galeries d’art a l’aire lliure o una altra per crear una residència per a persones grans en baixos de diversos blocs de pisos.

Tot plegat en un moment clau pel municipi perquè està previst que a curt termini els 4.800 habitatges públics que conformen la localitat passin al mercat lliure. Els projectes que els alumnes de l’ETSAV han desenvolupat pretenen anar millorant i transformant Badia del Vallès de forma progressiva i tenint en compte les necessitats dels ciutadans que hi viuen.

“Hem utilitzat una metodologia de treball on els joves s’han bolcat amb Badia i s’han documentat per conèixer la població en profunditat”, ha explicat Francesc Pla, professor de l’ETSAV i coordinador del projecte, que ha indicat que una part molt important s’ha centrat en establir relacions amb el veïnat per poder tenir “empatia”.

Pla afirma que s’han treballat diverses temàtiques com ara la necessària actualització dels habitatges, tant per incorporar formes de vida comunitàries com per fer-los energèticament més sostenibles; però també d’altres com la relació del municipi amb el seu entorn natural o amb actors del territori com la UAB o l’IKEA.

Una de les propostes més destacades és la que vol aprofitar la inversió fruit del procés de desamiantitzacio que s’ha de fer al municipi per millorar les edificis. “Volem crear un nou sistema d’accessos a través d’un seguit d’ascensors i una passarel·la annexa a la façana que resoldria els problemes d’accessibilitat actuals”, indica Sergi Guirao, un dels estudiants que ha participat en aquest projecte

Guirao explica que la seva idea també obre la porta a reciclar l’amiant convertint-lo en gres i vidre. “Aquests elements s’utilitzarien per construir la passarel·la”, ha detallat. Alhora planteja crear un nou espai de vida comunitària i de trobada .

Per la seva banda, un altre d’aquests estudiants, l’Aitor Abull, aposta per aprofitar les mitgeres que hi ha entre els edificis de Badia per penjar-hi lones de grans dimensions amb diferents propostes artístiques. “Contribuiria a resoldre l’estigmatització que hi ha dels ciutadans de Badia perquè aquestes creacions es veurien des de la C-58 i també des d’altres municipis de l’entorn”, ha apuntat.

Tots els projectes s’han presentat aquest dimecres amb una ruta que inclou vuit punts diferents del municipi. L’experiència es repetirà tots els dissabtes fins el 15 de febrer.