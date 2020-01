Avís per neu a cotes baixes arreu del país amb possible presència al Vallès

Protecció Civil alerta que la cota de neu pot baixar dels 200 metres aquest dilluns a les comarques del nord-est i a l’extrem sud de Catalunya. A la nostra comarca, a partir del migdia, és probable que es pugui veure com neva a Matadepera, la Mola o al Puig de la Creu. Pel que fa al Vallès Oriental, el temporal pot afectar ciutats com Granollers. A casa nostra, es pot veure La Mola nevada, així com en localitats com Matadepera.

“Està previst que s’acumulin més de 2 centímetres per sobre dels 400 metres, però fins a migdia es podrà veure nevar a 200 metres i esporàdicament per sota”, assenyala el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Sáenz. “La nevada al terç nord començarà de bon matí al litoral i prelitoral, afectant a les comarques del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental, el Baix Empordà o el Gironès“, ha enumerat Sáenz, que ha precisat que de cara a la tarda la neu s’estendrà més a l’interior arribant a Osona, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès. Davant aquest previsió de neu a cotes baixes, Trànsit avisa que es podrien establir restriccions als vehicles pesants a la Catalunya Central i nord de Girona. Algunes de les carreteres que veurien vetat el trànsit de camions serien la C-25 (Eix Transversal) o la C-17 a Osona.

“A mesura que avanci el dia la cota pujarà i se situarà als 400-500 metres al final de la jornada”, ha continuat el cap de guàrdia de Protecció Civil. “És possible que la mobilitat pugui veure’s afectada. La recomanació seria evitar desplaçaments innecessaris”, ha reconegut Sáenz. Es preveu un episodi de pluja abundant durant tot el dimarts i part de dimecres.