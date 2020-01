El Sabadell Nord es deixa dos punts en l’últim sospir (4-4)

Sabadell Nord i Lloret de Mar s’han repartit els punts en el primer partit de l’any a Ca n’Oriac (4-4). Un duel trepidant amb alternances al marcador on els dos conjunts s’han pogut endur la victòria.

Des del xiulet inicial, el Lloret de Mar ha deixat clar que arribava a Sabadell amb la intenció de ser protagonista amb la pilota i així ho ha fet. Les baixes de David López i Marc Martí s’han notat i l’equip se n’ha ressentit. Poc abans del primer quart d’hora, una passada filtrada entre els centrals del Sabadell Nord ha permès a Adri Expósito superar a Lluri Granado (0-1). Un gol que ha fet justícia amb el que s’estava veient sobre la gespa del Municipal. Quico Díaz i Campu intentaven una vegada i una altra canviar el sistema en el mig del camp per aturar a Moha, Chamizo, Fajardo, Dani Gómez i Peke, un quintet que triangulava a plaer mentre Kevin i Silva patien sense pilota.

Sortosament, en la primera jugada del gol encaixat, una centrada d’Iván Caballero, desviada amb el braç per la defensa lloretenca, ha tornat a situar la igualada després que Silva, autor de dos gols, no perdónes des del punt de penal. Màxima efectivitat. Primera i única arribada a tres quarts de camp rival i gol. L’empat, però, no ha canviat el guió del partit: el Lloret continuava dominant i el Sabadell Nord no trobava la fórmula per desactivar el sistema plantejat per Albert Batllosera. El futbol, però, té aquestes coses: novament, una acció per la banda esquerra de Kevin del Corral ha estat el preludi del segon gol. Caiguda a dins l’àrea i Carlos Silva capgirava el resultat enganyant el porter rival des dels 11 metres (2-1/ min.24). Dues arribades, dos gols. El més complicat s’havia fet i el Sabadell Nord arribava al descans aprofitant a la perfecció les seves oportunitats.





Tot just començar el segon temps, la falta de contundència a l’àrea de Lluri Granado amb el refús d’un xut mossegat ha donat ales als lloretencs amb el 2 a 2. El guió del partit ha continuat essent el mateix: un Lloret sense complexos evitava que els dos motors de l’equip -Silva i Kevin- poguessin crear perill. En el minut 53, nou avís del Lloret amb la rematada al pal de Moha. Tot feia presagiar que el quart gol de la matinal cauria a favor dels visitants però una gran rematada d’Arnau Guitart, que acabava d’entrar al terreny de joc, ha tornat a avançar als de Quico Díaz a l’hora de joc. La pissarra donava els seus fruits. Del 4-3-3 s’ha passat ràpidament al 4-4-2 amb l’entrada de Vadillo per Pedro. Tocava defensar i assegurar la victòria en un partit l’efectivitat podia donar tres punts d’or.

En els darrers vint minuts, les anades i tornades han estat la tònica i el Sabadell Nord hauria pogut sentenciar amb la gran ocasió de Jandro, però el seu xut ha estat massa centrat.I ho ha pagat car. Pilotada a l’esquena de la defensa sabadellenca i caiguda d’Expósito a l’àrea que l’àrbitre ha assenyalat pena màxima (3-3). S’arribava al tram decisiu i qualsevol dels dos equips s’hauria pogut endur la victòria. Els de Quico Díaz amb les accions a pilota parada i el Lloret amb un joc col·lectiu buscant el gol amb centrades laterals o per dins amb passades filtrades. En el minut 86, Albert Luque s’ha convertit en l’heroi del partit per uns segons quan ha desviat amb el cap un xut que marxava per la línia de fons per fer el 4 a 3 i fer embogir el Municipal. El Sabadell Nord tenia tres punts al sarró però un minut després, una centrada lateral ha estat el preludi del definitiu 4 a 4. Marc Vilà, lliure de marca al segon pal, emmudia Ca n’Oriac. Repartiment de punts amb regust amarg per al Sabadell Nord que perd dos punts en el tram final.

“Ha estat patètic”

Especialment molest s’ha mostrat Quico Díaz amb els seus jugadors al final del partit en comentar que “En un partit on no ens ha sortit res bé, exceptuant l’estratègia, i que se’ns ha posat de cara en el minut 86, no podem perdre dos punts. Ha estat patètic”.