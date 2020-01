Més de 17.000 persones han passat per l’exposició de pessebres de l’Acadèmia Catòlica

Una setmana després que hagi acabat la 43a exposició de pessebres de l’Acadèmia Catòlica, per la qual hi han passat més de 17.000 persones, l’entitat organitzadora ha celebrat una gran festa infantil de tancament. Hi ha participat la companyia de l’Ou Ferrat que, formada per Ramon Roma, l’artista Werens i Oriol Cases, ha ofert un espectacle, basat en contes i l’art.

En aquesta 5a edició de la festa, s’han repartit obsequis a tots aquells sabadellencs que s’han presentat en el concurs que organitza l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Aquest any s’han rebut 132 fotografies de pessebristes de la ciutat, una xifra que multiplica la participació en el concurs. Han estat enviades per Whatsapp, i d’aquesta manera l’entitat ha pogut apreciar totes les creacions, artístiques i tradicionals. “Amb aquesta proposta, en què participa tanta gent, assegurem la tradició. Que continuï ben viva”, assenyala Francesc Bartolomé, president de l’agrupació.

Per altra banda, s’ha realitzat el sorteig d’una escapada de cap de setmana per a dues persones. El número guanyador ha estat el 0199.

Nombre de participants, estabilitzat

Tot i les dificultats per comptabilitzar els visitants, l’entitat estipula que les persones que, enguany, han passat per l’exposició ronden entre les 17.000 i les 18.000. “Hem aconseguit estabilitzar el nombre de visitants. I, en general, les crítiques de l’exposició temàtica d’aquest any han estat molt positives: el públic s’ha pogut enriquir fent una volta al món”, fa balanç Bartolomé.

Dins de l’exposició, s’ha pogut visitar una mostra anomenada ‘L’altre Nadal’, la temàtica de la qual se centrava en aquelles persones que, per culpa d’una guerra, han de fugir del seu país i no poden viure la festa. De fet, tant a la inauguració com a la festa d’aquest diumenge, s’han recaptat fons per destinar a Open Arms.