Eloi Planes (Fluidra): “Connectar les piscines farà el sector més eficient”

Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Direcció d’Empreses per EADA, Eloi Planes (Barcelona, 1969) forma part de la segona generació d’una de les famílies fundadores de Fluidra. Va liderar la sortida a borsa el 2007 i la reestructuració el 2008-2009. Amb una facturació de més de 1.350 milions d’euros i un Ebitda de més de 240 milions d’euros, la companyia amb seu a Sabadell, que l’any passat va celebrar 50 anys, va fer el juliol del 2018 un pas clau a la seva història: la fusió amb la nord-americana Zodiac.

Fa un any i mig de la fusió amb Zodiac. Quina valoració en fa?

La valoració és molt positiva. El pas de la fusió era molt important i definitiu. Era fer el salt d’una companyia molt internacional a ser la companyia líder en l’àmbit global en el nostre sector. Són dues empreses de mida semblant, una concentrada en el mercat americà, l’altra en els mercats mundials. Una fusió d’aquest nivell té les seves dificultats. Em sento molt satisfet. Per a Fluidra era un pas únic i marcarà la història de la companyia.

Els costos s’han controlat?

Aquesta operació tenia lligada un nivell de sinergies molt alt. Vam anunciar uns 35 milions de sinergies i per aconseguir aquests costos teníem previstos uns 35 milions també. El ritme de sinergies ha estat més ràpid i hem vist altres oportunitats a mesura que caminàvem junts. Vam pujar l’objectiu de sinergies a 40 milions, i els costos seran una mica més alts, cap als 50 milions d’euros. És bastant equilibrat tenint en compte el pla que teníem.

Ja s’estan veient els efectes de la fusió?

La lògica industrial d’aquesta fusió és altíssima perquè la complementarietat de les dues companyies tant en l’àmbit geogràfic com de producte és molt alt. Zodiac té un posicionament al mercat nord-americà molt potent. Als Estats Units en el sector existeixen tres empreses industrials i Zodiac n’és una, liderant moltes categories de productes. Ens dona una forta presència al mercat americà.

Es confirmaran, doncs, les perspectives de negoci incloses en el Pla Estratègic 2022?

Tenim el Pla Estratègic com a referència, estem en aquest camí. El 2019 era un any molt important, perquè era l’any en què hi havia més execució i més risc que hi hagués pèrdues de mercat i d’eficiència. La feina de fons està feta. Això ens dona molta tranquil·litat que anem pel camí que toca.

L’aposta per la internacionalització és, doncs, una de les claus de l’èxit de Fluidra.

A l’ADN de Fluidra des dels seus inicis, la internacionalització ha format part de la nostra història. La companyia es funda l’any 1969 i l’any 1972 ja s’obre la primera filial i el 1974 la segona. Estem parlant de l’època franquista. Té una vocació internacional des del minut 1. Aquesta expansió no ha parat. Es va accelerar als anys 90 i als 2000. Ens quedava una gran aposta, que era el mercat americà, que representa gairebé el 50% del mercat mundial de la piscina. Amb la fusió hem entrat. Fluidra està present en tots els mercats realment importants. Amb filials pròpies estem a països que representen més del 90% del parc mundial de piscines.

I quin és el repte ara?

La gran oportunitat és penetrar aquests mercats encara més. En molts d’ells som líders. En altres, som el número 2 o el número 3.

Quina és l’aposta de Fluidra per la innovació?

Fluidra i Zodiac han apostat sempre molt fort per la innovació. És un sector que és industrial. Entre les dues companyies, Fluidra té avui mil patents en el sector de la piscina. Ha estat un eix clar d’inversió i de desenvolupament per a nosaltres.

Què podem esperar en el futur en el sector?

Des d’un punt de vista d’oportunitat, mirant cap endavant, el gran element que anirà transformant el nostre sector és la part de connectivitat. Dona un gran confort a tothom. A l’usuari final perquè té la possibilitat d’utilitzar la piscina d’una forma més fàcil i senzilla amb informació que com que és complex, el fa simple. A l’instal·lador, que pot controlar les piscines a distància, saber què està passant i fer manteniment. A l’industrial, que pot tenir informació de com s’utilitzen les piscines. Això té una gran capacitat d’evolució. Per mi és el gran motor d’innovació en els propers anys. Connectar les piscines serà una gran oportunitat perquè farà el sector més eficient, més gran i professional.

Quines són les prioritats de Fluidra Accelera?

Ara estem en una fase d’evolució de l’acceleradora cap a un concepte que no el tenim definit, però que el tenim bastant enfocat cap als reptes de companyia: connectivitat, certs temes tecnològics que avui no tenen respostes. L’única manera de poder mantenir el ritme és amb una innovació oberta.

Com va arribar Fluidra des del Poblenou fins a Sabadell?

L’empresa neix al Poblenou, on es va estar pocs anys i van muntar la seu a Polinyà. Som una empresa molt vallesana. Tenim indústria a Polinyà, a Granollers, a la Garriga i a la Garrotxa. Hi havia molta relació amb el Banc Sabadell, des del punt de vista del finançament, i va ser-ne soci. Quan es buscava la seu central, hi devia haver dues possibilitats, anar a Granollers o a Sabadell. I es va decidir venir cap aquí.

Quina interacció té Fluidra amb la ciutat?

Hi ha molts treballadors d’aquí. Des de la Fundació Fluidra actuem molt amb l’OSV. Aquest és un dels projectes de més vinculació. Dins dels esports estem molt vinculats a l’esport amb el Club Natació Sabadell.

Es parla de Fluidra com una companyia tractora de la ciutat. Què hauria de fer Sabadell per atreure empreses?

La connexió de la ciutat és molt important. Necessites una ciutat que estigui molt ben connectada. Sabadell ho està. Al final, el talent s’ha de moure d’una forma molt còmoda. A més, hi ha d’haver serveis correctes al voltant. Potser sí que manca alguna cosa, és una estructura d’hotels més potent.

Com veu Sabadell?

La veig des d’aquí dalt [riu].

En l’àmbit econòmic…

Nosaltres treballem des d’aquí a tot el món des d’una visió molt àmplia. Ens connectem amb San Diego o Melbourne. Com a companyia hem d’estar lligats al territori i intentem apropar-nos a la societat en aquells llocs.

Alguna proposta?

Hi ha molta gent per pensar-hi. Sabadell té coses molt bones, com per exemple la connexió. Està en una situació bastant única. Hi ha ciutats que no tenen aquesta situació. El pol d’atracció de Barcelona és molt fort. Sabadell no ha de competir amb això, sinó que ha de treure avantatge d’on està, a prop d’una zona industrial potent com és el Vallès. Hauria de ser capaç d’atreure perquè està en una zona molt bona.