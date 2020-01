Un incendi en un bar de la Zona Hermètica obliga a desallotjar-lo

Un foc va cremar part d’un bar encara obert a la Zona Hermètica de Sabadell. Els fets van passar a les 23.33 h del divendres, en un local situat al número 166 del carrer de Sant Ferran, on es va originar l’incendi a l’interior del magatzem del bar per la crema d’un ventilador.

Conseqüentment, es va procedir al desallotjament de tots els clients que hi eren presents en aquell moment. No es van atendre persones per inhalació de fum ni per cremades.

Van intervenir-hi tres dotacions dels bombers, una ambulància del SEM i quatre unitats de la Policia Municipal.