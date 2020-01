Un grup d’habitatges de Can Llong, sense aigua calenta des de fa un mes

Almenys 31 habitatges de lloguer de protecció oficial de Can Llong no tenen servei d’aigua calenta ni calefacció des de fa un mes seguit. Tot i que es tracta d’un problema que conviu amb ells des de fa anys, segons denuncien els mateixos veïns, aquest hivern s’ha intensificat i reclamen una solució a Vimusa, l’empresa propietària de les promocions. “El problema no és només dutxar-se”, explica la Nerea Escusa, llogatera d’un pis del bloc 59 de l’avinguda d’Estrasburg, que ha de visitar casa dels pares per rentar-se, “sinó fregar els plats o posar una rentadora amb aigua freda”.

Des de la regidoria d’Habitatge de Sabadell expliquen que l’origen del problema es troba a la central de distribució de la instal·lació tèrmica. “És un problema del conjunt d’edificis que no pot assumir directament Vimusa”, explica el regidor Eloi Cortés. En aquest sentit, dilluns va tenir lloc una reunió per tractar la situació entre l’empresa municipal d’habitatge, representants dels afectats, l’administrador de finques i l’empresa de manteniment contractada. És aquesta última la que s’està encarregant i es farà càrrec de donar resposta als incidents.

Els residents, però, denuncien que “no han rebut resposta” en moltes de les denúncies que han fet arribar als responsables de l’empresa municipal i d’altres lamenten que “quan Vimusa envia un tècnic a arreglar el problema, al dia següent ja ens quedem sense aigua calenta”. Un altre veí, en Josep Suarez, reclama una solució urgent: “Això ens passa com a mínim cinc cops l’any, però mai havia estat tan prolongat com ara”. Suarez afegeix que “es malbaraten molts litres d’aigua esperant que surti un rajolí calent”, però continuen “pagant la factura d’aigua calenta i calefacció mensualment”. En aquest sentit, Cortés garanteix que s’està revisant la facturació dels llogaters damnificats per descomptar aquest servei.

Més afectats

Els edificis 116 i 122 del carrer de Praga, també a Can Llong, es troben en una situació similar. Una veïna afectada lamenta que des de novembre només ha gaudit del servei correctament cinc cops. “La temperatura de l’aigua puja i baixa constantment, passa de 80ºC a 20ºC”, explica En aquest cas, la propietat dels habitatges és de Cevasa, l’empresa que va comprar aquestes edificacions a Vimusa. Els afectats asseguren, com en el cas dels veïns de l’avinguda d’Estrasburg, que aquest hivern la manca d’aigua s’ha allargat més temps.

Cs reclama una solució

El grup municipal Ciutadans ha reclamat a l’equip de govern que solucioni aquestes mancances. El seu portaveu, Adrián Hernández, ha recriminat que “una empresa tan important com Vimusa hauria d’atendre aquestes reclamacions dels veïns” i recorda les “pèssimes condicions en què viuen aquestes famílies, algunes amb nens”.