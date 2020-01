Fiscalia i acusacions mantenen les sospites sobre Bustos pel cas de l’FMC

Units per evitar que s’arxivi una nova peça del Cas Mercuri. Acusacions particular i popular –l’Ajuntament de Sabadell i Sabadell Lliure de Corrupció– i la Fiscalia mantenen els indicis sobre l’exalcalde Manuel Bustos i l’antiga cúpula de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per un suposat delicte de malversació de cabals públics davant l’intent de la defensa d’arxivar el cas. Aquest matí, ha tingut lloc el primer tràmit per l’obertura del judici oral amb jurat popular al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona.

Juntament amb Bustos, l’exsecretari general de l’FMC, Adolfo Moreno, i l’exassessora de l’organisme, Montse Costa, haurien carregat presumptament a l’entitat municipalista despeses de caràcter personal, pel que s’indueix que haurien comès un delicte contra l’administració públic. Les quanties investigades són 8.500 euros per part de l’exalcalde, 860,37 euros en el cas de Moreno i 252,58 pel que fa a Costa.

També s’investiga el director de la Fundació ACSAR, José Antonio Cabanillas, ja que hauria rebut, presumptament de forma irregular, una subvenció de 24.000 euros que hauria de servit de moneda de canvi per col·locar a dit la presidenta de l’Associació Llatinoamericana de Sabadell, Ligia Gisella Castello.

L’FMC és pública o privada?

La jornada judicial ha transcorregut tal com es preveia. Tal com el D.S. avançava ahir, la defensa de l’exalcalde i la resta dels investigats s’ha centrat en un recurs a l’Audiència de Barcelona que serà decisiu. Aquest demana que es consideri l’FMC com una entitat municipalista privada i no pública. Si es considera que té caràcter privat, com ja va passar en la peça 25bisA del Cas Mercuri, la causa podria sobreseïr-se. Per contra, si es manté com a entitat pública, les acusacions de malversació es mantindrien intactes i la causa seguiria cap al judici oral.

El recurs de la defensa, però, no és motiu suficient per l’arxivament, segons l’advocat de l’acusació popular de Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso. Ha indicat que existeixen altres sentències judicials a una entitat similar, l’Associació Catalana de Municipis, per malversació de cabals públics.

“No s’entén que la FMC no hagi vingut”

L’entitat municipalista ha estat la gran absent de la cita judicial. En aquest sentit, Barroso ha lamentat que l’FMC no s’hagi presentat com la principal afectada per la sustracció de diners. “No s’entén que no hagi vingut. Tenien l’oportunitat de venir com a part perjudicada“, ha exposat el lletrat, que ha recordat que en tot cas els diners que es van carregar als comptes de l’entitat municipalista van ser “uns diners que es van treure d’allà”.