La defensa de Bustos confia en el desestiment de la causa per la FMC

L’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, torna aquest dimarts als jutjats pel Cas Mercuri. El jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona iniciarà el tràmit pel judici amb jurat popular de la peça 25 de la macrocausa de corrupció, que investiga la concessió de subvencions irregulars a la Fundació Privada ACSAE per part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Així mateix, la justícia té sospistes sobre diverses despeses realitzades per Manuel Bustos i persones properes a l’exalcalde que serien de caràcter personal i que s’haurien cobrat a l’entitat municipalista.

Fonts properes a la defensa de Bustos han assegurat al D.S. que confien en el desestiment de la causa en tant que hi ha un recurs vigent a l’Audiència de Barcelona perquè es declari la FMI com una entitat privada i per tant cauria així l’acusació del delicte contra l’administració pública per una suposada malversació de cabals públics.

Juntament amb Bustos, es desplacen als jutjats Adolfo Moreno Sansano, exsecretari general de la FMC i considerat la mà dreta de Bustos; Montserrat Costa, Santiago Fontbona i Xavier Amor, contractats com a assessors per la FMC. Aquest últim és actualment l’alcalde de Pineda de Mar. Per part de la Fundació ACSAR, compareix en seu judicial José Antonio Cabanillas, el seu director.

A les portes del judici

Amb el tràmit judicial a Barcelona es posen les bases pel judici oral, el primer del Cas Mercuri amb un jurat popular. Abans, les parts –inclosa la Fiscalia i les acusacions particular i popular– podran realitzar les darreres consideracions i sol·licitud de proves.

La peça 25 té una segona derivada, aquesta amb la instrucció acabada als Jutjats de Terrassa. Aquesta causa fa referència al cobrament a diversos consorcis del Consell Comarcal i té implicat, a més de l’exalcalde Bustos i el seu germà, entre d’altres, a l’antic gerent de l’organisme, Paco Fernández. Aquest últim, tal com va publicar el D.S., hauria gastat més de 27.000 euros públics que inclourien des de quilometratges duplicats o triplicats a xiclets i preservatius.