El Teatre Sant Vicenç tanca la temporada d’‘Els Pastorets’ amb 2.200 espectadors

Aquest diumenge es va tancar, definitivament, la temporada de representacions d’Els Pastorets d’aquest Nadal. La temporada 2019-2020 del Teatre Sant Vicenç ha estat composta per un total 10 funcions, amb un balanç de públic total de 2.200 persones. Des del Teatre Sant Vicenç valoren “molt positivament” tant l’assistència com la qualitat de l’espectacle.

A més, tampoc no ha faltat el tradicional Concurs de Cuplets, que l’ha guanyat una narració sobre la Colla de Sabadell escrita per Maite Ferrer. El premi és una nit d’hotel al Montanyà. El jurat, compost per anteriors directors d’Els Pastorets, ha declarat dues obres finalistes. Una versava al voltant dels 30 anys del Taller de Teatre del Sant Vicenç, mentre que l’altra era sobre la mateixa obra nadalenca. En aquesta XVIII edició, han participat fins a 10 cuplets.

Toni Albà

Però l’activitat del Sant Vicenç no té aturador. Ahir mateix arrencava la Setmana del Sant Vicenç –que celebren anualment–, amb l’espectacle del cèlebre còmic català Toni Albà. Avui toca una activitat gastronòmica amb tapes. Igualment, dijous, a les 21.30 h serà el torn de La nit dels musicals. Organitzat per Alba López, un grup de nois i noies, acompanyats per un piano, cantaran temes famosos de pel·lícules de Hollywood.