Un cotxe ha cremat totalment aquesta passada matinada al barri de Can Feu de Sabadell. Per causes que es desconeixen, el vehicle s’ha incendiat a les 01.28 h, a l’alçada del número 45 del carrer Cèsar Torras.

Hi han intervingut tres dotacions dels bombers, una ambulància del SEM i dues unitats de la Policia Municipal.