Un error en 50.000 operacions

“Una incorrecta maniobra d’aproximació”. Aquesta és la causa que va provocar l’accident mortal de l’avioneta que va passar a prop de l’Aeroport de Sabadell el 7 de desembre del 2018. Aquest error humà del pilot va ser, segons la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents de l’Aviació Civil del Ministeri de Foment, el que va provocar la mort dels ocupants de l’aparell. Certament, les conclusions de l’informe han trigat més d’un any a fer-se públiques.

En tot cas, servirà per esclarir les responsabilitats de l’incident que va posar a debat els usos de l’aeroport. Després de l’accident, es van convocar manifestacions de les entitats veïnals. En aquell moment, el Diari de Sabadell ja indicava amb una editorial, titulada Que la tragèdia no ens cegui, que amb les dades a la mà el nombre d’accidents aeris en els prop de 84 anys d’història de la instal·lació és ínfim. Les dades del 2019 ho corroboren. A l’aeroport es van fer 50.663 operacions d’aterratge i enlairaments. El percentatge que es produeixi un error de càlcul del pilot, que en aquest cas “volava molt baix”, és mínim. Per contra, cal recordar la vitalitat econòmica i social que suposa la instal·lació per a la ciutat.