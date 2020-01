El Banc Sabadell ven la seva gestora per 430 milions

El Banc Sabadell ha arribat a un acord per vendre el 100 % de la seva gestora en 430 milions d’euros a la companyia francesa Amundi, amb la qual han signat un acord estratègic de deu anys per a la distribució de productes Amundi a través de la xarxa comercial de Banc Sabadell a Espanya. Aquest acord té com a objectiu impulsar la seva oferta de fons d’inversió. S’espera que l’operació es tanqui a mitjans del 2020.

L’operació generarà una plusvàlua aproximada de 351 milions d’euros neta d’impuestos, que reforçarà la posició de capital del Banc Sabadell en contribuir amb 43 punts bàsics a la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded

L’import de l’operació s’ha establert en 430 milions d’euros, que Amundi pagarà exclusivament amb la seva pròpia liquiditat. Excepte els actius sota gestió d’Urquijo Gestión, que seran transferits a Banc Sabadell abans del tancament de la transacció. Els actius sota gestió exclouen Urquijo i fons de tercer. A més, un guany de fins a 30 milions d’euros, que s’ha de pagar el 2024, basat en el rendiment futur del negoci

Els clients de Banc Sabadell es beneficiaran de l’àmplia gamma de productes d’estalvi i inversió i de les solucions i eines d’Amundi. Aquest acord reforça el compromís de Banc Sabadell per seguir liderant els índexs de satisfacció i experiència client (una de les prioritats comercials de

l’entitat per al 2020).

Aquesta aliança no implica cap canvi en els fons d’inversió o plans de pensions existents. Per contra, aquest acord permetrà als clients del banc d’accedir a noves oportunitats d’inversió i a una gamma més àmplia de productes, reconeguts en el mercat internacional, complementant així la seva excel·lent oferta actual de productes d’estalvi i inversió.

Amundi es beneficiarà de la forta implantació territorial de Banc Sabadell, a través de les seves més de 1.900 oficines, que es convertirà a Espanya en una xarxa associada. Aquesta operació permetrà a Amundi de consolidar la seva posició de lideratge a Europa i de desplegar el seu model de negoci exclusiu concebut per donar servei a les xarxes minoristes.

Sabadell Asset Management i Amundi Iberia seguiran sent dues entitats independents, per tal de preservar l’operativa actual dels fons d’inversió o plans de pensions de cada entitat. Sabadell Asset Management seguirà dedicada a la xarxa de Banc Sabadell i aprofitarà les capacitats integrals d’Amundi per oferir el millor servei als seus clients. Amundi Iberia seguirà dedicada als seus clients actuals, que representen un volum de 21.000 milions d’euros.

El president del Sabadell, Josep Oliu, ha explicat que “aquesta operació és una decisió estratègica i comercial que ens proporcionarà el suport de l’oferta de productes, l’experiència i les capacitats del líder europeu en gestió d’actius”. A més, Oliu també afegia que “aquesta aliança és una gran oportunitat per millorar i impulsar el negoci d’inversió i estalvi i enfortir el compromís de Banc Sabadell de brindar assessorament expert i excel·lència en el servei a el client”.

Per la seva banda, Yves Perrier, CEO d’Amundi ha indicat que “estem convençuts que aquest acord beneficiarà els clients de Banc Sabadell i oferirà un sòlid potencial de desenvolupament. Aquesta operació està en línia amb l’estratègia d’Amundi per desplegar a Europa la seva capacitat d’oferir els seus serveis als clients a través de xarxes minoristes. L’adquisició de Sabadell Asset Management és per Amundi un nou pas per reforçar significativament la seva posició a Espanya, un important mercat d’estalvi a Europa”.