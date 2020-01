Màgia, rapsodes i cant coral per evocar la figura de Joan Brossa al Teatre Principal

“Interrelacionar diferentsdisciplines artístiques”. Aquest és, segons Joana Soler, l’esperit de l’espectacle que acollirà el teatre Principal aquest divendres.

Es tracta d’un homenatge a la figura del dramaturg i poeta visual Joan Brossa, que aplegarà l’actuació de la Coral Belles Arts, el show de màgia de Joan Bartolomé, la lectura de poesia de la rapsoda Noemí Morral i el piano d’Eduard Pla. El repertori inclou versions musicades de poemes de Pere Quart i del poeta Rilke, així com peces d’Ernst Toch, Arvo Pärt o Roh Ogura. “No volíem ser convencionals, en el centenari del naixement de Brossa”, afegeix la presidenta de Joventut Musicals de Sabadell.

Soler va presentar ahir la temporada de música de cambra de gener-juny 2020. I ho va fer acompanyada del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, així com els músics i compositors Enric Martínez-Castignani, Alba Castells, Joan Manau i Jordi Roca.

Homenatge a Sondheim

La temporada seguirà el 20 de març, a càrrec del baríton Enric Martínez-Castignani i el piano Albert Guinovart, els quals faran un homenatge al compositor nord-americà Stephen Sondheim, que el 2 de març haurà fet 90 anys.

Interpretaran peces tan icòniques com Send in the clowns i també de clàssics americans de George i Ira Gershwin, així com de Rodgers i Hammerstein.

Posteriorment arribarà l’actuació del Ludwig Trio, formació nascuda el 2009 i integrada pels germans Abel Tomàs (violí) i Arnau Tomàs (violoncel) i per la pianista coreana Hyo-Sun Lim.

Peces de Beethoven

Com no podria ser d’una altra manera, i coincidint amb el 250è aniversari del naixement de Beethoven, interpretaran algunes peces del compositor alemany. Finalment, la temporada de música de cambra s’acabarà el 15 de maig amb un concert de Lieder Càmera, cor sabadellenc que aquest any celebra el 30è aniversari. Segons ha explicat Alba Castells, pel 20è aniversari van gravar un disc i pel 25è una nova obra. “Així que ara ens demanàvem què fer”, contextualitza. El resultat? “Un programa molt variat per sorprendre el públic, però també per gaudir nosaltres”.