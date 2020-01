Oliu: “El nou govern s’hi haurà d’esmerar molt perquè hi ha incertesa”

“El nou govern s’hi haurà d’esmerar molt”. Amb aquestes paraules, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha valorat avui a Sabadell la formació d’un nou executiu estatal format per PSOE i Podemos. Prop de 200 persones han omplert de gom a gom, l’Auditori de la Cambra de Comerç de Sabadell en la 14a edició consecutiva de la conferència d’Oliu amb el títol Perspectives econòmiques 2020.

El president del Banc Sabadell ha recordat que hi ha dubtes per la valoració que ha fet el Fons Monetari Internacional (FMI) de l’economia espanyola és a la baixa, passat del creixement de l’1,9% del 2019 a l’1,6% per al 2020. Malgrat que les perspectives del Ministeri d’Economia són més altes, Oliu ha subratllat que el nou govern de Pedro Sánchez “comença amb un hàndicap” i “s’haurà d’esmerar molt per bé molt bé”. En aquest sentit, ha recordat que “hi ha la incertesa” per veure com se’n sortirà un govern que “no s’havia vist mai a l’Espanya”.

La pressió dels inversors per la concentració

El president de l’entitat sabadellenca ha admès l’evolució negativa del sector bancari, que aquest inici d’any es preveu que segueixi en descens. Segons Oliu aquesta tendència està provocada pels tipus d’interès. “L’inversor està fent pressió a la banca perquè redueixi costos i que es concentri”, ha argumentat Oliu, que ha afegit que ha respost a la pregunta sobre si el Banc Sabadell es concentrarà: “Potser sí ja veurem? Depèn de les coses que hi hagi”.

De fet el tipus d’interès també està marcant la cotització a la borsa dels bancs espanyols i europeus. “La cotització avui està per terra perquè els beneficis esperats sobre el capital requerits per tots els reguladors són petits a causa del tipus d’interès”, ha assenyalat.

Tendència “intervencionista” sobre lloguers i ocupacions

El president del Banc Sabadell ha indicat que els preus de l’habitatge no han pujat “d’una forma desorbitada”. En aquest sentit, les previsions per al 2020 són d’un augment del voltant d’un 3%. “No hi ha bombolla immobiliària”, ha assegurat Oliu que ha afegit que no hi ha sobreproducció d’habitatge nou. El mon immobiliari està en una situació “equilibrada”.

Malgrat això, el president del Banc Sabadell ha destacat que s’enfronta amb un repte que és la tendència “intervencionista” de les administracions sobre els lloguers i les ocupacions del mercat immobiliari que “les lleis del mercat poden provocar efectes molt perjudicials”. En aquest sentit, ha instat a la Cambra i els empresaris que demanin als governants que respectin “les lleis del mercat i els incentius a l’estalvi”.

Un Brexit que “no s’acaba mai”.

El Banc Sabadell està atent de l’evolució de la negociació del Brexit entre la Unió Europea i el govern britànic. “El ‘brexit’ per a nosaltres és molt important. És un tema que s’acaba mai”, ha apuntat Oliu. De fet, considera “improvable” que aquest2020 es tanqui amb un acord comercial ni que hi hagi cap “terrabastall”.

També a l’àmbit internacional, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina persistirà durant aquest any, tot i que “amb un impacte menor”, ha remarcat Oliu.