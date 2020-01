CCOO inicia un procés participatiu per definir el seu full de ruta

El sindicat Comissions Obreres ha posat en marxa la segona Assemblea Sindical Oberta (ASO), un procés participatiu que té com objectiu escollir les 25 propostes que caldrà debatre al Congrés del sindicat que se celebrarà el 21 de març de 2021. La iniciativa, que s’ha presentat aquest dimarts a Sabadell, pretén determinar les línies de treball del mandat.

Aquest és el segon cop que se celebra aquesta proposta, després que al 2015 es va dur a terme la primera edició. “Les mesures més votades en l’acte final de l’assemblea es van implantar en aquell congrés, i i s’han dut a terme en aquest mandat”, explica Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central.

En aquest sentit, s’exposen cinc eixos de debat. El primer passa per la transició justa en matèria climàtica i energètica, el segon aborda els feminismes i la relació amb el món del treball del món de la dona, mentre que el tercer passa per les identitats i diversitat, és a dir, com el sindicat fa front a les diferents diversitats i identitats que trobem en l’àmbit laboral.

En quart lloc, s’aborda el repte generacional, és a dir, el projecte de vida de les persones, ja siguin joves i grans, un aspecte que va lligat al cinquè punt, centrat en les relacions i els canvis que calen en el sindicat a nivell intern per poder reorganitzar els treballadors a les noves realitats laborals. “El model de canviat clàssic d’empresa ha canviat, i volem debatre els elements que cal aportar des del sindicat, amb implantació a tot Catalunya”, explica Dolors Llobet, secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya.

El procés no només s’ha obert a afiliats al sindicat, sinó també a tota la ciutadania perquè hi aportin la seva visió i el seu granet de sorra. S’ha articulat en tres fases, una primera que arrenca ara i s’allargarà fins el març en què es duran a terme fins a 200 assemblees en sindicats i centres de treball. A Sabadell se celebrarà el 23 de febrer a les 18.00 h, en un lloc encara per concretar que segurament serà al Casal Pere Quart.

La segona fase consistirà en una votació electrònica de les propostes plantejades, i que passaran a la fase tres, centrada en les conclusions. “El procés clourà el 3 de juny, quan acabarem a de prioritzar les 25 propostes a Barcelona, que aniran als debats del Congrés i que el sindicat es compromet a complir”, conclou Llobet.