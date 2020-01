Un autobús urbà de Sabadell va atropellar dimecres a la tarda una dona de 88 anys al barri de Merinals. Els fets van passar a les 18.08 h a la confluència dels carrers Argentina amb La Palma.

L’autobús, de la línia 4, va atropellar la dona quan estava creuant el carrer per un pas de vianants. Va ser traslladada a l ‘hospital Parc Taulí amb pronòstic lleu per a la seva valoració. Hi van intervenir tres unitats de la Policia Municipal i una unitat del SEM.