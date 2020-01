L’acusació popular del cas Mercuri considera “poc ètic” el nomenament del nou tresorer

L’acusació popular del Cas Mercuri, representada per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, considera “poc ètic” el nomenament del nou tresorer de l’Ajuntament. Exposen que aquest figura com a investigat en una peça separada del cas Mercuri i denuncien que el Govern no té interès a “lluitar de manera real contra la corrupció i les males pràctiques”.

Sabadell Lliure de Corrupció considera el nou tresorer com una persona “de confiança de l’entorn de Manuel Bustos”. Repassen així algunes de les funcions que ha tingut en els darrers temps: gerent de l’Agència Tributària Local, gestor de Fira Sabadell i la Pista Coberta d’Atletisme i gerent de Ràdio Sabadell.

La plataforma conclou que “vist el seu historial i vincles es generen dubtes raonables que sigui un càrrec que actuï amb objectivitat a l’hora de fiscalitzar el servei que presta l’empresa”.