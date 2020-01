Llicències: el maldecap continua?

Les llicències d’obres han estat un maldecap per al sector econòmic i empresarial de la ciutat durant molt de temps. El temps excessiu per concedir un permís municipal ha fet que Sabadell hagi deixat de ser competitiu en comparació amb altres ciutats de Catalunya. L’any passat, en un reportatge del Diari de Sabadell, vam constatar que els arquitectes, constructors i directors d’obra havien d’esperar fins a un any perquè l’Ajuntament els atorgués la llicència.

El motiu que al·legava l’anterior govern quadripartit era que seguien la llei de forma estricta. Aquests recels, però, provocaven que les sol·licituds s’acumulessin. El nou govern de Marta Farrés va entrar amb la idea de solucionar aquesta situació i va reforçar l’àrea amb quatre professionals per agilitzar la resposta. En poc temps, l’Ajuntament ja va anunciar que el termini s’havia reduït a 4,5 mesos. Amb tot, un estudi del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya ha xifrat en 9,3 mesos l’espera per rebre un permís d’obres a la ciutat, posicionant Sabadell com el municipi més lent de Catalunya. Toca, doncs, continuar treballant amb més intensitat perquè és un aspecte clau en el creixement econòmic de la ciutat.