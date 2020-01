La Fundació per la Indústria i la Generalitat signen un conveni per impulsar la indústria 4.0

La Fundació per la Indústria i el departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat han signat avui un conveni de col·laboració per impulsar la indústria 4.0 entre la petita i la mitjana empresa. La presentació de l’acord, al Gremi de Fabricants, ha comptat amb l’assistència de la consellera de l’àrea, Àngels Chacón, i el president de la fundació, Josep Roca. L’acte ha precedit l’inici d’una sessió matinal sobre aquesta qüestió.

Josep Roca ha explicat que el conveni preveu un programa “molt ambiciós” enfocat a donar suport a les petites i mitjanes empreses industrials perquè puguin implementar les noves tecnologies. És un dels projectes que neixen del Pacte per a la Reindustrialització. Segons el president de la fundació, a aquestes indústries “els costa més fer aquest pas”, a diferència de les grans empreses, que tenen altres recursos o formes de gestió. No hi ha un nombre determinat d’empreses que es podran beneficiar del programa. Inicialment entre la Fundació i empreses destinaran 250.000 euros a un pla de màrqueting per fer una valoració inicial.

Roca ha afegit que aquest projecte “no el podíem fer sols”, i per aquest motiu van buscar la col·laboració dels sectors públic i privat per posar-lo en marxa. Una combinació que també ha defensat la consellera Àngels Chacón, de la que és “creient i practicant”. Chacón ha explicat que encara hi ha un percentatge molt alt d’empreses que tenen poca implementació de la indústria 4.0, o directament no s’ho han plantejat.

El conveni preveu guiar les empreses que vulguin impulsar mesures per avançar cap al nou model industrial, i podran rebre l’ajuda del programa ProACCIÓ 4.0 del propi departament. Segons la consellera un dels aspectes més demanats és la diagnosi, per això es comença per una fase de sensibilització i després es busca la solució més adequada per a cada cas. “Si tenim empreses que encara no saben o no són conscients de la necessitat que hi ha de transformació, aquí tenen l’eina adequadíssima per fer-ho”, ha dit Chacón.