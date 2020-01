La Crida presenta un requeriment per anul·lar del contracte d’Smatsa

La Crida vol posar punt i final al contracte de recollida d’escombraries i neteja viària entre l’Ajuntament i Serveis de Medi Ambient S.A. (Smatsa). La formació anticapitalista ha presentat una denúncia a l’Ajuntament per anul·lar el contracte més important realitzat pel consistori, atorgat l’any 2012 per 257 milions d’euros amb un període de 15 anys de concessió prorrogable. La intenció és forçar que el text contractual, investigat en el marc del Cas Mercuri, sigui revisat per la Comissió Jurídica Assessora de l’Ajuntament.

Els anticapitalistes consideren que el mateix contracte és el problema. Asseguren que la llei de contractes no permet aprovar un contracte de serveis més enllà dels quatre anys. D’altra banda, apunten que en el plec de condicions es va obligar a l’empresa a aportar un dipòsit de 600.000 euros, quan hauria d’haver estat 21 vegades més: de 12,8 milions d’euros (el 5% de la garantia).

“La situació actual no es pot perpetuar indefinidament“, ha assegurat el regidor de la Crida, Maties Serracant, que considera que Smatsa no ha resolt els “incompliments flagrants” –la formació anticapitalista sempre ha considerat que l’empresa de neteja i recollida no compleix amb el servei regulat pel contracte i recorda les anomalies –.

La Crida creu que Smatsa no neteja la via pública ni recull els residus com s’hauria i es recolza en informes tècnics realitzats per l’Ajuntament en el passat mandat per a sostentar-ho. “L’empresa ha d’oferir el servei pel qual realment paguem“, destaca Serracant, que apunta a una relació de connivència entre el Govern i l’empresa. “La ciutat no pot seguir segrestada per l’estratègia dilatòria d’Smatsa i del govern municipal”, apunta Serracant, que considera que l’executiu està actuant deliberadament amb “desídia”.

Advertència sobre els riscos judicials

Al marge de la voluntat d’anul·lar el contracte, la Crida emplaça a l’Ajuntament a actuar d’acord amb la llei i adverteix, en un missatge clarament dirigit a l’alcaldessa, Marta Farrés, i al regidor d’Espai Públic, Jesús Rodríguez, dels riscos judicials que pot tenir no fer un seguiment, el que per la Crida podria representar un possible delicte de prevaricació passiva o per omissió, a part d’un “menysteniment” de les “obligacions polítiques i ètiques”.