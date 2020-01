La discoteca Waka Sabadell, situada al municipi de Sant Quirze del Vallès, ha estat objecte d’una nova agressió per part dels vigilants de seguretat. Així ho ha denunciat un jove de 22 anys, Pol Langa, que en una entrevista al programa El Món a RAC1 ha assegurat que diversos vigilants el van apallissar, motiu pel qual ha presentat denúncia.

Langa ha relatat que els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge, pels volts de les 6.00 h. “Hi havia anat diverses vegades amb els amics, aquest cop també hi anava amb la meva parella”, apunta.

Ja a la sortida, quan van voler recollir la roba, van trobar-se que la sala estava amb una porta mig tancada i que s’hi estava fent un tap de gent. En voler accedir per una altra porta, Langa ha explicat que es va topar amb un dels vigilats que el va encastar contra la paret.

“Me’l vaig intentar treure de sobre com vaig poder, i després d’empènyer-lo em va etzibar un cop de puny que em va deixar estabornit”, ha relatat. Quan ja era a terra, entre tres i quatre vigilants es van sumar a clavar-li cops, i el van arrossegar fins a fora. “Van comptar fins a tres i em van llançar”, recorda.

Unes noies que hi havia a l’exterior de la discoteca i que van veure com el deixaven van trucar una ambulància, que el va atendre. “L’informe mèdic diu que tinc hemorràgia en un ull, és superficial però el tinc tot vermell, i que tinc cops al cap i l’esquena rascada”, apunta.

El noi ha presentat una denúncia contra la discoteca. No és la primera que rep. El passat mes d’agost ja es va presentar una després que els vigilants van apallissar dos nois que volien entrar, i al novembre se’n va presentar una altra després que no deixessin accedir un jove a les instal·lacions per ser negre. Segons SOS Racisme, hi ha fins a deu casos registrats de racisme a la discoteca.