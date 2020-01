Estudiants nocturns a les biblioteques

L’apilament d’apunts sobre les taules, les puntes fluorescents escorcollant pàgines de cap a peus, els horaris regirats com un mitjó i l’augment de consum de cafeïna són indicadors de l’arribada imminent d’avaluacions. Per a la majoria d’universitats, els exàmens semestrals ja han començat. Les sales d’estudi s’omplen de joves que claven els colzes entre llibres, buscant silenci i fugint de distraccions.

A mesura que cau la tarda, les biblioteques es buiden de mica en mica i hi queden estudiants estoics que volen aprofitar el temps. Fins al minut de descompte. Aquesta setmana, n’hi ha uns quants que es beneficien de l’horari nocturn dels espais per trobar la tranquil·litat i el temps necessari per afrontar el període d’exàmens. “He vingut després de sopar perquè em concentro més al final del dia. Al matí no puc estudiar”, assegura el Joan, qui cursa primer d’Economia i es prepara per a un examen amb dos dies d’antelació a la biblioteca Vapor Badia.

Fugir de les distraccions

Al voltant de les 22 h, a la sala d’estudi del centre de la ciutat, una vintena d’universitaris claven la mirada en els seus apunts, capficats en matèries diverses. Són en una sala, insonoritzada per vidres, on regna un silenci dens –tant, que el so de la cremallera d’un estoig lliscant es fa molest–. Se n’hi diu la peixera, i fins al 2 de febrer estarà oberta de dilluns a dijous fins a la 1 h de la matinada, així com les sales de la biblioteca de Ponent i la del Sud.

Hi entren, també havent omplert la panxa, tres noies. “Als matins la sala sempre és plena”, constata la Maria, que fa segon de Sociologia a la UAB. “De nit és un lloc més tranquil i hi ha molta menys gent. S’hi fa menys soroll”, afegeix, convençuda, la Laia, que cursa Psicologia a la mateixa universitat. A ella, sortir de casa –explica– l’allunya de distraccions i la deslliga d’obligacions: “És impossible concentrar-s’hi. O fan un programa a la tele que t’agrada o et criden a parar o desparar taula. Trigues més a sopar… I hi ha el sofà, que és una temptació que cal evitar!”, reconeix.

Òlibes o orenetes?

Hi ha qui, de nit, les pestanyes li pesen massa i li és impossible retenir res. Són els estudiants que penquen de dia, com les orenetes. En canvi, molts altres –com les òlibes– és quan es fa fosc que s’hi posen, quan tothom dorm. Hi ha tranquil·litat, menys distraccions i el telèfon deixa de sonar frenèticament.

“Cal tenir en compte les diferències individuals de cadascú. Hi ha perfils diferenciats pel que fa als ritmes. Hi ha persones que estudien molt durant el dia i a primeres hores, i d’altres a qui els va millor durant la nit. Això ha estat així sempre. Inclús hi ha tests i proves per determinar-los”, apunta Diego Redolar, professor de neurociència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Marta Martínez, psicopedagoga de l’Escola Pia, reconeix que, a ella, des de jove li escau un d’aquests perfils nocturns: “A la nit estàs més desconnectat de tot, hi ha menys coses que et puguin distreure”, assenyala.

Per a molts joves, però, la nit no és una preferència, sinó l’únic moment del dia que tenen per posar-se a estudiar. I l’horari nocturn de les biblioteques els ho facilita: “Durant el matí vaig a classe, a la tarda treballo i després, aquests dies, estic venint aquí. No tinc més temps”, lamenta l’Awa, qui estudia Màrqueting a Formàtic Barcelona. Comparteix taula d’estudi, a la biblioteca del Sud, amb l’Aïssatou, qui cursa ADE a la Universitat de Barcelona: “A casa som molts i hi he de fer moltes coses allà. És inviable, per això vinc aquí”, admet.

La solitud de l’estudi nocturn queda neutralitzada per la companyonia d’altres universitaris. No ets l’únic rodejat d’apunts: “En l’àmbit conductual, la iniciativa d’obrir a les nits és positiva perquè veus que tothom està en la mateixa situació que tu per preparar un examen o una prova, això d’alguna forma homogeneïtza el clima”, reflexiona Redolar.

No descuidar la salut

Molts estudiants concentren els cinc sentits a aprovar i descuiden la seva salut. “Si el teu cos no està en condicions òptimes, deixaràs de rendir a l’hora d’estudiar”, evidencia Martínez. La psicopedagoga aconsella que cal mantenir una dieta saludable sobretot en període d’exàmens.

Hidratar-se bevent aigua, no consumir alcohol, no augmentar les dosis d’estimulants –com el cafè o les begudes energètiques– o fer esport per desconnectar són alguns consells que donen experts consultats per aquest diari.

I, evidentment, dormir les hores necessàries –ni més ni menys– també és imprescindible: “Durant el dia, el cervell acumula substàncies que poden ser tòxiques i que afecten el funcionament del teixit nerviós. Avui dia, gràcies a molts estudis, sabem que la funció de la son és eliminar aquests elements. Si durant la nit estudies a la biblioteca i no dorms durant el dia, el sistema no està en les condicions més òptimes per assolir la informació i consolidar-la”, analitza Redolar. El professor de neurociència també alerta que als estudiants que regiren abruptament els seus horaris habituals, els pot ser complicar consolidar l’aprenentatge, “ja que al cos li costa adaptar-se”.

