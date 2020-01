Veïns de Les Fonts exigeixen paralitzar la segregació del barri

Centenars de santquirzencs s’han organitzat per demanar que es paralitzi la segregació del barri de Les Fonts, un acord entre l’alcaldessa del municipi, Elisabeth Oliveras, i el batlle de Terrassa, Jordi Ballart. Per vehicular la protesta, ha nascut l’associació Les Fonts és Veu, a través de la qual es recrimina al govern municipal que aquest procés territorial no estava inclòs al programa electoral i que s’està duent a terme d’esquena als veïns, sense tenir en compte la seva voluntat ni el dret a decidir sobre la seva identitat.

Les Fonts és Veu es va reunir a l’exterior de la sala de la Torre Julià, al mateix barri, ja que a dins no cabien tots els assistents. Els veïns lamenten que es van assabentar de l’acord entre municipis a través dels mitjans de comunicació. Per altra banda, l’associació recorda que la darrera moció sobre la segregació va generar molta divisió en el consistori, i es va acabar desfent l’empat de la votació a través del vot de l’alcaldessa.

“Menystinguts, traïts i indefensos”

“L’alcaldessa desenvolupa aquest projecte totalment d’esquena als veïns, que se senten menystinguts, traïts i indefensos davant una actitud que no pot més que qualificar-se com a despòtica i autocràtica. Ens sembla indigne que una dirigent que advoca pel dret a decidir, llenci a la galleda de les escombraries l’oportunitat que els veïns es pronunciïn per un tema que afecta tant a les seves identitats”, denuncia un comunicat de Les Fonts és Veu. Per altra banda, es critica que Elisabeth Oliveras hagi declarat que l’annexió del barri a Terrassa és “una reivindicació històrica dels veïns” quan, lamenten, no se’ls ha consultat mai sobre aquest tema.

L’associació, alhora, considera que “s’ha vulnerat el dret a la informació de la població de Les Fonts en iniciar-se el procediment amb total sigil i opacitat per part de tots dos consistoris i finalment, per atemptar contra els interessos dels veïns en desconèixer aquests l’impacte econòmic en l’àmbit impositiu i d’inversió futura en el nostre barri”.