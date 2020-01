IDP projecta la nova terminal de l’empresa ICL al port de Barcelona

Tres anys. Aquest és temps que ha destinat l’enginyeria sabadellenca IDP per desenvolupar el projecte bàsic i executiu de la nova terminal de l’empresa israeliana ICL al port de Barcelona. La firma sabadellenca ha projectat aquesta instal·lació portuària mitjançant la metodologia Building Information Modelling (BIM), que permet dissenyar, organitzar i dirigir la construcció digital del projecte, integrant tota la informació en un únic model parametritzat en set dimensions. De fet, IDP és líder mundial en l’aplicació d’aquesta tecnologia.

La nova terminal portuària d’ICL, que està situada al moll Álvarez de la Campa, forma part del projecte industrial de l’empresa israeliana per desenvolupar la conca minera de la comarca del Bages. La seva construcció ha suposat una inversió de 77 milions d’euros i es preveu que comenci a operar la pròxima primavera per fer front als augments de càrrega previstos per als pròxims anys.

El conseller delegat d’IDP, Enric Blasco, ha assenyalat que l’empresa israeliana –líder mundial en fertilitzants– necessitava una terminal portuària “molt moderna, operativa i funcional”. De fet, aquesta instal·lació és el primer gran projecte BIM que s’ha fet al port de Barcelona. “És molt complex des del punt de vista de l’enginyeria civil”, ha assenyalat Blasco, que ha recordat que en aquest equipament s’emmagatzemen grans quantitats de sal i de potassa amb un pes considerable sobre el subsol i a prop del mar.

Amb tot, el fundador de l’enginyeria sabadellenca ha indicat que el projecte “ha sortit molt bé”. De fet, estan fent estudis per fer el mateix disseny per a Cleveland Potash, una societat d’ICL al Regne Unit. Si més no, l’empresa sabadellenca té experiència amb aquest tipus de projectes, que ja ha dut a terme al Brasil i a Huelva. També han fet la reforma del port d’Eivissa i el de Formentera.

Doblar la capacitat

Les noves instal·lacions al port de Barcelona compten amb un edifici d’oficines, dos magatzems amb una capacitat per a 220.000 tones, 2,7 quilòmetres de cintes transportadores i una terminal ferroviària interior amb quatre vies de 450 metres. De fet, la nova terminal permetrà que ICL pugui doblar la quantitat de mineral que l’empresa trasllada des de les seves plantes del Bages fins al port de Barcelona, fins a més d’un milió de tones anuals.

A més, la capacitat de càrrega dels vaixells passarà de les 800.000 tones actuals fins als 4 milions. Fins i tot, podran carregar dos vaixells de forma simultània.