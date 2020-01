Cremen dos cotxes durant el cap de setmana a Sabadell

Aquest cap de setmana ens deixa dos incendis en cotxes, on les flames en van afectar un tercer. El primer foc va passar a les 05.26 h de dissabte al carrer Església, on les flames van cremar el vehicle i un altre que hi havia estacionat a tocar. Van participar una dotació dels bombers, dues de la Policia Municipal i la grua municipal, que va moure un vehicle en prevenció.

A la tarda del mateix dissabte, a les 20.39 h, a l’alçada del número 74 del carrer Elcano, es va produir un incendi en un vehicle estacionat per causes desconegudes. Hi va intervenir una dotació dels bombers i una unitat de la Policia Municipal.