Pares, mares i alumnes de l’Escola Samuntada protesten contra l’increment de línies al centre

Pares, mares i alumnes de l’Escola Samuntada han tallat la Gran Via aquest dimarts a les 17 h, just davant els Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, en protesta per la intenció d’aquest departament de la Generalitat d’incrementar fins a dues les línies d’aquest centre escolar. Els concentrats han volgut mostrar així el seu suport a la direcció de l’escola que, en aquell moment, estava celebrant una reunió amb responsables de la conselleria.

Amb crits de “El Samuntada no es toca” i amb fortes xiulades, han volgut mostrar el seu desacord amb aquesta possible ampliació. Un dels pares afectats, Albert, assegura que “l’escola no té prou espai per acollir una nova línia i el que és més greu és que no té condicions de seguretat per fer-ho”. Un altre familiar afegeix que “si ni tan sols tenim gimnàs i tots els nens han de pujar per la mateixa escala. No hi ha sortida d’emergència”.

Entre els manifestants hi ha hagut representants de l’associació de veïns de la Creu Alta que han donat suport a les famílies del Samuntada i també han reivindicat un institut pel barri.

