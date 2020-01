L’oposició exigeix investigar el cas Artèxtil

Els grups de l’oposició de Sabadell exigeixen al Govern local que investigui com es va fer la compra de l’Artèxtil en el mandat anterior. Junts i Ciutadans reclamen respostes sobre per què es va adquirir l’immoble el desembre de 2018 per 3,2 milions d’euros quan s’havia comprat un any abans per només mig milió.

Des de Junts per Sabadell, la seva portaveu, Lourdes Ciuró, ha anunciat que traslladaran aquesta compra i la de la nau Sallarès Deu (8 milions d’euros) a la comissió de Transparència de l’Ajuntament de Sabadell. Ciuró es pregunta per què l’Ajuntament va pagar un preu 6,4 vegades superior, “i ho sabien”, diu. “Per què? Municipalització a qualsevol preu? Simple ineficiència i ineficàcia de gestió? Volem saber”, afegeix la regidora.

El grup municipal de Ciutadans, per la seva part, ha anunciat que demanarà explicacions als exalcaldes de l’anterior executiu: Juli Fernàndez, d’ERC, i Maties Serracant, de la Crida per Sabadell, perquè “aclareixin les circumstàncies en les quals el consistori va comprar Artèxtil”, en declaracions del portaveu i regidor de la formació Adrián Hernández. Ciutadans recorda que en el seu moment ja va advertir que la compra es feia a un preu per sobre de mercat.

