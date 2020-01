Els Mossos destapen un ‘pelotazo’ a Sabadell a través de la venda de l’Artèxtil

Els Mossos d’Esquadra han destapat un pelotazo urbanístic a Sabadell. Segons avança El Periódico de Catalunya, es tracta d’un procés vinculat al clan Jodorovich-Els Mulats, vinculat al narcotràfic i actualment investigat per blanqueig de capitals per un jutjat de Barcelona.

Segons informa el rotatiu, un membre d’aquesta empresa va comprar l’Artèxtil al març del 2017 per mig milió d’euros per, un any i mig més tard, vendre-la a l’Ajuntament al desembre de 2018 per 3,2 milions. En l’operació hi hauria participat Amadeo M.M., conegut com a Lele, i cosí del president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic), Simón Montero Jodorovich, i que va percebre 1,75 milions d’euros procedents de l’operació.

Amb el benefici obtingut, Amadeo va continuar amb els seus negocis urbanístics. Així, va comprar per 760.000 euros una finca a la urbanització Costa-Cunit, a Cubelles (Garraf), i un solar a Sant Quirze del Vallès per 650.000 euros.

L’Ajuntament demana un informe

Per la seva banda, el Govern local ja ha demanat un informe als serveis municipals de l’Ajuntament sobre el procediment de compra de de l’Artèxtil, feta durant el mandat de Maties Serracant (Crida) com alcalde i amb Juli Fernàndez (ERC) com a tinent d’alcalde de Cohesió Territorial. Per aquest motiu, l’executiu els ha demanat a tots dos regidors, actualment a l’oposició, que aportin la informació que tinguin sobre aquesta adquisició.

“El Govern de Sabadell defensarà l’interès de la ciutat i intentarà recuperar aquests imports, ja que es va pagar sis vegades més per la nau d’Artèxtil del que havia costat uns mesos abans”, assenyala l’executiu en un comunicat.