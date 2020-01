L’Ajuntament cancel·la la publicació ‘Sabadell Informatiu’

El Consell d’Administració de Ràdio Sabadell ha acordat cancel·lar a partir d’aquest mateix mes de gener la publicació Sabadell Informatiu, el diari quinzenal que l’Ajuntament va començar a emetre el mes d’agost de 2017. Segons han confirmat fonts municipals al Diari de Sabadell, l’acord s’ha pres per unanimitat.

La decisió s’ha pres per partida doble. “D’una banda, hi ha un aspecte tècnic pel temps que hi dedicaven els redactors en fer la revista, però d’una altra volem racionalitat, reduir les publicacions que fa l’Ajuntament o les empreses públiques, així com el seu cost associat”, ha detallat el portaveu del Govern, Pol Gibert.

En aquest sentit, es vol fer una reflexió sobre el futur de la ràdio i saber cap a on va. “Necessita un procés d’adaptació als temps que corren, i els seus professionals el volen fer”, destaca Gibert, sense entrar en detall a què cal millorar o incorporar com a mitjà municipal. De la mateixa manera, destaca l’esforç que s’ha fet per equiparar els salaris dels redactors i resta del personal de l’emissora als de la resta de treballadors de l’Ajuntament.

Pel que fa al cost, suposarà un estalvi de 49.045 euros per a les arques municipals, dels quals 14.560 es destinaven a l’edició i 34.485 a la distribució.