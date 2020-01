Thermomix aposta per obrir un nou local a Sabadell

Thermomix mou fitxa i trasllada la seva antiga delegació de la plaça Granados de Sabadell. Redobla els esforços a la ciutat, amb un nou local al carrer de Josep Renom per disposar d’un espai més ampli amb espais per oferir tallers de cuina als usuaris. “Volem apostar per un model en què els clients puguin conèixer la marca de primera mà i descobrir els seus secrets per esprémer-la al màxim”, explica el director general de Thermomix a Espanya, Ignacio Fernández-Simal. D’aquesta manera, l’empresa pretén mantenir les classes magistrals que ja s’oferien a la delegació que ara es trasllada i es combinarà amb un nou espai per a petites classes de cuina.

La marca de robots de cuina és present a Sabadell des de fa 30 anys i concentra la demanda del Vallès Occidental. L’any passat, aquesta delegació va tancar l’exercici a la ciutat amb 4.000 vendes, convertint-se en el 3% del total de les vendes estatals, que ascendeixen a 150.000. La delegació de Sabadell és també la tercera més gran de l’Estat en nombre de treballadors, ja que suma un total de 200 empleats. La delegació de Terrassa, que va obrir el 1987 –tres abans que la de Sabadell–, va acabar tancant, de manera que Sabadell és el punt de venda principal de la comarca. El seu director general insisteix en el fet que la sucursal de Sabadell “és molt important per a Thermomix respecte al conjunt estatal” i destaca el creixement que ha experimentat durant els últims anys a la ciutat. És per això que decideixen reforçar-la.

Conèixer la marca

Amb aquest trasllat, Thermomix no busca una millora quantitativa pel que fa al nombre de vendes, sinó qualitativa. Si més no, així ho assegura Fernández-Simal: “La nostra publicitat és el mateix client i volem mostrar-li quines són les opcions que ofereix el nostre producte”. D’aquesta manera, hi haurà un espai on s’impartiran tallers de cuina i l’usuari podrà experimentar de forma directa amb el robot.

Tot i que el director general es mostra satisfet amb la històrica ubicació de delegació, considera que el local limitava l’activitat. “Aquest espai és més ampli i més obert als usuaris”, afirma. Tot per tal que Thermomix es converteixi en la millor aliada de la cuina sabadellenca.