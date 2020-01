ABB inaugura el primer ‘Customer Innovation Center’ (CIC) a Europa

La multinacional suïssa ABB ha inaugurat el primer Customer Innovation Center (CIC) de robòtica a Europa, amb seu a Sant Quirze. Es tracta d’un espai de 1.200 m2, on treballaran 35 persones, i desenvoluparà solucions digitals per oferir coneixement i tecnologia a empreses, entitats, institucions i persones del sector de la indústria. A la presentació, celebrada a la seu de l’empresa vallesana el dimecres al matí, hi va ser present la ministra d’Indústria, Reyes Montero; el Delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández; i el secretari general d’Indústria de la petita i mitjana empresa, Raül Blanco.

Sergi Martín, màxim responsable del projecte d’ABB, va explicar que la intenció és que el CIC sigui un lloc on oferir solucions amb accent digital de manera “oberta, assequible i ràpida” dirigides a la petita i mitjana empresa, un tipus de companyies que moltes vegades es troben moltes complicacions a l’hora de fer el pas a la robòtica. També va ressaltar que l’espai servirà per desenvolupar talent i per compartir experiències amb centres i universitats. “Aquest centre ve aquí a multiplicar la capacitat d’innovar de les empreses”.

Un al·licient pel Vallès

“Per nosaltres és molt important que les nostres empreses, majoritàriament petites i mitjanes, puguin disposar d’un centre d’aquest tipus”, va declarar Juli Fernández, que, alhora, va ressaltar que se’n beneficiarà la comarca: “El Vallès és un espai tradicionalment industrial, i té necessitat de passar a la indústria 4.0. És molt important que la comarca disposi de més eines perquè continuï sent una zona industrial competitiva”, va reafirmar. Des del Govern de la Generalitat, el Departament d’Indústria i Acció, explica Fernández, s’ha acompanyat el procés d’aterratge del CIC d’ABB a Sant Quirze.

La ministra Reyes Montero ha fet referència a la voluntat d’Espanya de prendre iniciativa en la revolució tecnològica, per arribar a un model 4.0: “El tren passa i no volem ser espectadors”, va afirmar metafòricament, la ministra, que va voler ressaltar: “Tenim recursos per ser líders globals”. Montero també va explicar que a digitalització és una prioritat per al Govern espanyol, que té la voluntat d’abordar-la a través de la col·laboració entre el sector públic i el privat, amb empreses i centres.

“Comptar amb aquest centre a Espanya permetrà, en primer lloc, impulsar capacitats digitals de la nostra economia i indústria per competir amb millor eficàcia en una economia cada vegada més globalitzada”, ha sentenciat Reyes Maroto.